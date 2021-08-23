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В Бурятии горела пилорама

В Бурятии горела пилорама
Происшествия,  Фото:pexels.com
Сгорели два станка

Ранним утром 22 августа на номер «112» поступило сообщение о загорании на пилораме в улусе Могой Хоринского района Бурятии.

На момент прибытия пожарных горел дощатый навес, пламя распространилось на оборудование. Открытое горение было ликвидировано за 45 минут.

В результате пожара уничтожен навес и два лесоперерабатывающих станка.

Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 21 на 22 августа в посёлке Онохой неизвестные подожгли шиномонтажку.


пожар

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