Сгорели два станка
Ранним утром 22 августа на номер «112» поступило сообщение о загорании на пилораме в улусе Могой Хоринского района Бурятии.
На момент прибытия пожарных горел дощатый навес, пламя распространилось на оборудование. Открытое горение было ликвидировано за 45 минут.
В результате пожара уничтожен навес и два лесоперерабатывающих станка.
Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», в ночь с 21 на 22 августа в посёлке Онохой неизвестные подожгли шиномонтажку.
В Бурятии горела пилорама
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На месте работают сапёры
Сгорели два станка
Состояние младенца крайне тяжёлое
Шиномонтажки горят по ночам
Схему, чтобы обчищать соседа, придумала многодетная мать
Мошенница использовала фальшивый чек
Один из погибших не был пристёгнут
Сотрудники ГИБДД просили женщину убавить музыку ночью
Хозяйку квартиры обнаружили на полу
Пьяный водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу
Из-за автоаварии образовалась пробка
Все семь беглецов пойманы
Розыск четверых сбежавших осуждённых продолжается
На месте работает прокурор республики
Столкнулись ВАЗ-21074 и микроавтобус