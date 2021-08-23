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В Иркутской области пьяная дачница напала на полицейских

В Иркутской области пьяная дачница напала на полицейских
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Сотрудники ГИБДД просили женщину убавить музыку ночью

Вечером 14 августа в дежурную часть города Усолье-Сибирское позвонили жители СНТ. По словам дачников, по территории садоводства ездит автомобиль «Ниссан», водитель которого может находиться за рулём в состоянии опьянения. Ко всему прочему, из салона машины звучала громкая музыка, которая нарушала покой жителей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Для проверки информации прибыл экипаж ДПС. Иномарка в этот момент была припаркована на территории участка. За рулём никого не было, однако в салоне громко играла музыка. Полицейские попросили хозяйку машины выключить звук. Однако сильно пьяная женщина отказалась.

- Почему нельзя заниматься музыкой? Вы заколебали уже, - заявила она госавтоинспекторам.

- Время позднее. Люди же спят, - объясняли ей в ответ сотрудники.

Однако пьяная женщина наотрез отказалась выключать музыку. Её главным аргументом при этом был – «ну здесь же дачи!»

Соседка женщины рассказала, что не спит уже третью ночь. «Езжай в город и там спи», - обратилась к ней нетрезвая дачница.

Полицейские предупредили, что в случае отказа вынуждены будут сопроводить упрямую дачницу в отдел.

- Не забирайте меня, пожалуйста. Но музыку не убавлю, - заявила она.

Затем женщина и вовсе напала на сотрудников.

«На неоднократные законные требования сотрудников полиции прекратить нарушать общественный порядок, нетрезвая женщина ответила отказом, выражаясь в адрес офицеров полиции нецензурной бранью, а затем набросилась на сотрудников, ударив полицейского», - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Инспекторы ГИБДД применили физическую силу и специальные средства, после чего нарушительницу общественного порядка доставили в ОВД для разбирательства.

В настоящее время следственными органами СУ СК России проводится доследственная проверка, в действиях 54-летней усольчанки усматриваются признаки уголовно-наказуемых деяний. Помимо этого, правовая оценка также будет дана действиям сотрудников Госавтоинспекции.



насилие в отношении представителя власти

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