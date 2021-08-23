В Иркутске во время пожара в квартире погибла женщина





Сообщение о пожаре на улице Севастопольской в областном центре поступило в пожарно-спасательную службу в 04:20. По указанному адресу прибыли три пожарных расчёта с техникой, предназначенной для тушения пожаров в многоэтажных домах.Рано утром 22 августа в Иркутске произошёл пожар на улице Севастопольской в четырёхкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений эвакуировались 10 жильцов. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы в спальне на полу была обнаружена погибшая 47-летняя женщина, хозяйка квартиры.В 4:48 открытый огонь был потушен, в 5:40 последствия пожара ликвидированы. В квартире повреждена комната и домашние вещи на площади 16 квадратных метров.На месте работали дознаватели МЧС России. Специалисты установили, что возможной причиной произошедшего могло послужить неосторожное обращение с огнём самой хозяйкой квартиры. В настоящее время проводится экспертиза для установления точной причины пожара и обстоятельств произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.