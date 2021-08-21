В Улан-Удэ пенсионеры по дороге на дачу попали в ДТП

Из-за автоаварии образовалась пробка
Накануне около 17: 30 вчера на Селенгинском мосту в Улан-Удэ в сторону Левого Берега произошло ДТП.
По предварительным данным, молодой человек за рулём автомобиля Nissan Note совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla Ffielder, последний по инерции столкнулся с автомобилем Renault Duster, в котором находились пенсионеры. Пожилые люди ехали на дачу.
В результате ДТП образовалась огромная пробка. К счастью, никто не пострадал, автомобили получили сильные механические повреждения.
Все семь беглецов пойманы
Розыск четверых сбежавших осуждённых продолжается
На месте работает прокурор республики
Столкнулись ВАЗ-21074 и микроавтобус
За информацию о сбежавших осуждённых объявлено вознаграждение
Введён оперативный план «Сирена»
При побеге осуждённых поранился санитар
Спасатели доставили женщину медикам
Аферисты предлагали приобрести машину из несуществующего автосалона
Алексей Цыденов просит местных жителей быть бдительными
В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования
Водительских прав мужчину лишили также за «пьяную» езду
Мужчин заключили под стражу
С сегодняшнего дня стартуют сплошные проверки
Пожар находился в труднодоступной местности