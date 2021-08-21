В Улан-Удэ пенсионеры по дороге на дачу попали в ДТП









Накануне около 17: 30 вчера на Селенгинском мосту в Улан-Удэ в сторону Левого Берега произошло ДТП.По предварительным данным, молодой человек за рулём автомобиля Nissan Note совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla Ffielder, последний по инерции столкнулся с автомобилем Renault Duster, в котором находились пенсионеры. Пожилые люди ехали на дачу.В результате ДТП образовалась огромная пробка. К счастью, никто не пострадал, автомобили получили сильные механические повреждения.