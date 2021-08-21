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В Улан-Удэ пенсионеры по дороге на дачу попали в ДТП

В Улан-Удэ пенсионеры по дороге на дачу попали в ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Из-за автоаварии образовалась пробка

Накануне около 17: 30 вчера на Селенгинском мосту в Улан-Удэ в сторону Левого Берега произошло ДТП.

По предварительным данным, молодой человек за рулём автомобиля Nissan Note совершил столкновение с автомобилем Toyota Corolla Ffielder, последний по инерции столкнулся с автомобилем Renault Duster, в котором находились пенсионеры. Пожилые люди ехали на дачу.

В результате ДТП образовалась огромная пробка. К счастью, никто не пострадал, автомобили получили сильные механические повреждения.




ДТП

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