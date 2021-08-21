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Прокуратура Бурятии заинтересовалась инцидентом с оставленными общежитии детьми

Прокуратура Бурятии заинтересовалась инцидентом с оставленными общежитии детьми
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования

Прокуратура Бурятии организовала проверку по информации в СМИ об обнаружении в комнате общежития в Улан-Удэ двух девочек, оставленных без присмотра. Малышек поместили в социальное учреждение.

Как сообщал «Байкал-Daily», на следующий день после произошедшего мать объявилась, от соседки узнала о случившемся и отправилась в полицию.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, при наличии оснований - приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура

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