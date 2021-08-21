 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 августа

20 августа

Популярное

В Иркутской области за лихачом без водительских прав устроили погоню

В Иркутской области за лихачом без водительских прав устроили погоню
Происшествия,  Фото:screenshot
Водительских прав мужчину лишили также за «пьяную» езду

Вчера ночью во время патрулирования улиц города Байкальска внимание инспекторов дорожно-патрульной службы привлёк автомобиль «Daihatsu YRV», водитель которого совершал опасные манёвры. Требование сотрудников полиции об остановке нарушитель проигнорировал и попытался скрыться.

К погоне подключились участковые уполномоченные полиции и спустя пол часа иномарка была заблокирована на территории заправочной станции вблизи города Байкальска.

От 32-летнего местного жителя исходил резкий запах алкоголя, проведённая на месте процедура освидетельствования на состояние опьянения показала, что содержание паров этанола в выдыхаемом мужчиной воздухе превышает допустимую норму более чем в три раза.

Установлено, что в апреле за нетрезвую езду молодой человек привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на 20 месяцев.

Днём он сдал водительское удостоверение в подразделение ГИБДД, а ночью устроил погоню.

- Выводы для себя сделал. Нельзя пьяным … Вообще надо прятаться далеко и подальше. Нельзя пьяным ездить, последствия потом очень тяжёлые, - сказал задержанный мужчина.

В настоящее время правоохранители проводят проверку наличия в действиях нарушителя признаков преступления, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Иномарка помещена на специализированную стоянку. Кроме того, по факту передачи управления авто лицу, не имеющему такого права, владельцу грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

Иркутская область

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области ГИБДД массово проверит водителей
В Иркутской области ГИБДД массово проверит водителей
Происшествия, 21.08.2021
С сегодняшнего дня стартуют сплошные проверки  
В Бурятии потушили сложный лесной пожар
В Бурятии потушили сложный лесной пожар
Происшествия, 21.08.2021
Пожар находился в труднодоступной местности
В Забайкалье ефрейтор оказал первую помощь пострадавшей в ДТП
В Забайкалье ефрейтор оказал первую помощь пострадавшей в ДТП
Происшествия, 20.08.2021
Женщина лежала на пешеходном переходе с травмами различной тяжести
В Монголии на границе с Забайкальем произошли вспышки ящура
В Монголии на границе с Забайкальем произошли вспышки ящура
Происшествия, 20.08.2021
Есть высокий риск заноса возбудителя ящура в Россию
В Иркутской области бывший лесной инспектор отправится за решётку
В Иркутской области бывший лесной инспектор отправится за решётку
Происшествия, 20.08.2021
Сотрудник, который обязан был защищать лес, помогал его вырубить
В Забайкалье горел автомобиль Infiniti
В Забайкалье горел автомобиль Infiniti
Происшествия, 20.08.2021
Автомобиль вспыхнул во дворе дома
В Бурятии у женщины произошёл инсульт вдали от цивилизации
В Бурятии у женщины произошёл инсульт вдали от цивилизации
Происшествия, 20.08.2021
Пациентку эвакуировали на аэролодке и вертолёте
Житель Бурятии до смерти запинал свою маму
Житель Бурятии до смерти запинал свою маму
Происшествия, 20.08.2021
Мужчина, убивший мать, сперва признал вину, а после пошёл на попятную
В Иркутске задержали продавца поддельных справок об отсутствии ковида
В Иркутске задержали продавца поддельных справок об отсутствии ковида
Происшествия, 20.08.2021
Мужчину задержали при попытке передачи покупателю готовых документов
В Улан-Удэ врач не признал вину в деле о смерти маленького Захара
В Улан-Удэ врач не признал вину в деле о смерти маленького Захара
Происшествия, 20.08.2021
Родители погибшего малыша рассказали, как прошло первое судебное заседание

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^