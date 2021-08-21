Водительских прав мужчину лишили также за «пьяную» езду
Вчера ночью во время патрулирования улиц города Байкальска внимание инспекторов дорожно-патрульной службы привлёк автомобиль «Daihatsu YRV», водитель которого совершал опасные манёвры. Требование сотрудников полиции об остановке нарушитель проигнорировал и попытался скрыться.
К погоне подключились участковые уполномоченные полиции и спустя пол часа иномарка была заблокирована на территории заправочной станции вблизи города Байкальска.
От 32-летнего местного жителя исходил резкий запах алкоголя, проведённая на месте процедура освидетельствования на состояние опьянения показала, что содержание паров этанола в выдыхаемом мужчиной воздухе превышает допустимую норму более чем в три раза.
Установлено, что в апреле за нетрезвую езду молодой человек привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления транспортными средствами на 20 месяцев.
Днём он сдал водительское удостоверение в подразделение ГИБДД, а ночью устроил погоню.
- Выводы для себя сделал. Нельзя пьяным … Вообще надо прятаться далеко и подальше. Нельзя пьяным ездить, последствия потом очень тяжёлые, - сказал задержанный мужчина.
В настоящее время правоохранители проводят проверку наличия в действиях нарушителя признаков преступления, за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Иномарка помещена на специализированную стоянку. Кроме того, по факту передачи управления авто лицу, не имеющему такого права, владельцу грозит штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.
В Иркутской области за лихачом без водительских прав устроили погоню
Происшествия, Фото:
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