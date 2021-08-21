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В Иркутской области ГИБДД массово проверит водителей

В Иркутской области ГИБДД массово проверит водителей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
С сегодняшнего дня стартуют сплошные проверки

21 и 22 августа сотрудники Госавтоинспекции проведут в Иркутской области сплошные проверки автотранспорта, для выявления водителей, игнорирующих использование ремней безопасности, детских удерживающих устройств и нарушающих другие правила перевозки пассажиров.

С начала года в регионе зарегистрировано 129 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей и пассажиров, которые, в нарушение требований правил дорожного движения, не использовали ремни безопасности, детские удерживающие устройства. В этих происшествиях 63 человека погибли, в том числе пять несовершеннолетних и 193 получили травмы различной степени тяжести, в том числе 34 ребёнка.

За семь месяцев сотрудниками ГИБДД выявлено 34 919 нарушений правил использования ремней безопасности и 5 616 нарушений правил перевозки детей, сообщили в УГИБДД по Иркутской области. 
Иркутская область ГИБДД ПДД

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