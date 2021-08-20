В Забайкалье горел автомобиль Infiniti

Автомобиль вспыхнул во дворе дома



18 августа во дворе многоквартирного дома в городе Петровск-Забайкальский загорелся автомобиль.



К моменту прибытия пожарных салон автомобиля Infiniti был полностью охвачен огнём.



На борьбу с загоранием у пожарных ушло две минуты. В результате пожара повреждён салон автомобиля. Пострадавших нет.



Сотрудники государственного пожарного надзора устанавливают причину возникновения пожара и ущерб, нанесённый пламенем, сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.





