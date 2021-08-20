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В Забайкалье горел автомобиль Infiniti

В Забайкалье горел автомобиль Infiniti
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Автомобиль вспыхнул во дворе дома

18 августа во дворе многоквартирного дома в городе Петровск-Забайкальский загорелся автомобиль.

К моменту прибытия пожарных салон автомобиля Infiniti был полностью охвачен огнём.

На борьбу с загоранием у пожарных ушло две минуты. В результате пожара повреждён салон автомобиля. Пострадавших нет.

Сотрудники государственного пожарного надзора устанавливают причину возникновения пожара и ущерб, нанесённый пламенем, сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.


пожар автомобили

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