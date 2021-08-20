Автомобиль вспыхнул во дворе дома
18 августа во дворе многоквартирного дома в городе Петровск-Забайкальский загорелся автомобиль.
К моменту прибытия пожарных салон автомобиля Infiniti был полностью охвачен огнём.
На борьбу с загоранием у пожарных ушло две минуты. В результате пожара повреждён салон автомобиля. Пострадавших нет.
Сотрудники государственного пожарного надзора устанавливают причину возникновения пожара и ущерб, нанесённый пламенем, сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
В Забайкалье горел автомобиль Infiniti
Происшествия, Фото:
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