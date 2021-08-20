В Иркутске поймали наркодилеров, размещавших закладки с магнитами

При обыске арендованной квартиры также изъяли несколько полимерных пакетов с запрещёнными веществами. Ещё 10 закладок нашли в тайниках, которые фигуранты оборудовали в разных районах Иркутска.











Полицейские задержали драгдилеров на улице Загоскина в Иркутске. В салоне их автомобиля оперативники обнаружили 27 свёртков с синтетическими наркотиками.По предварительной информации, подозреваемые занимались сбытом наркотиков через Интернет-магазин. Фигуранты оставляли наркотики на металлических конструкциях во дворах и подъездах жилых домов, в свёртки помещали магниты. Координаты закладок наркоманам сообщали по телефону, деньги просили перевести на карту.По данному факту возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств.Задержанных заключили под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.