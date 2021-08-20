В Иркутске поймали наркодилеров, размещавших закладки с магнитами

Полицейские задержали сбытчиков «синтетики»
Полицейские задержали драгдилеров на улице Загоскина в Иркутске. В салоне их автомобиля оперативники обнаружили 27 свёртков с синтетическими наркотиками.
При обыске арендованной квартиры также изъяли несколько полимерных пакетов с запрещёнными веществами. Ещё 10 закладок нашли в тайниках, которые фигуранты оборудовали в разных районах Иркутска.
По предварительной информации, подозреваемые занимались сбытом наркотиков через Интернет-магазин. Фигуранты оставляли наркотики на металлических конструкциях во дворах и подъездах жилых домов, в свёртки помещали магниты. Координаты закладок наркоманам сообщали по телефону, деньги просили перевести на карту.
По данному факту возбуждено уголовное дело за покушение на незаконный сбыт наркотических средств.
Задержанных заключили под стражу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
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