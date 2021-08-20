В Иркутске задержали продавца поддельных справок об отсутствии ковида

Мужчину задержали при попытке передачи покупателю готовых документов



Полиция возбудила уголовное дело в отношении иркутянина, который изготавливал и продавал поддельные справки об отсутствии коронавируса, пройденной вакцинации и противопоказаниях к ней.



- Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли деятельность мужчины, за деньги предлагавшем изготовить поддельные бумаги об отсутствии у человека коронавируса, якобы пройденном вакцинировании или несуществующих противопоказаниях к нему, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Операция по задержанию прошла в центре Иркутска при участии сотрудников Росгвардии. 27-летний местный житель был задержан при передаче пакета с документами заказчику.



Молодой человек нигде не работает.



- В ходе обысков по местам проживания и автомобиле подозреваемого полицейские изъяли справки и другие медицинские документы с признаками подделки. Оттиски печати на них имеют неактуальные сведения о медучреждении и содержат данные о враче, никогда не работавшем в этой больнице, - уточнили в ГУ МВД по Иркутской области.



По предварительным данным, иркутянин через популярный мессенджер договаривался с потенциальными покупателями о необходимом списке документов, называл цену и после получения предоплаты назначал встречу, в ходе которой передавал фальшивые бумаги.



Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».



В настоящее время полицейские устанавливают все эпизоды противоправной деятельности фигуранта.

