 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 августа

19 августа

Популярное

В Иркутске задержали продавца поддельных справок об отсутствии ковида

Происшествия, 
Мужчину задержали при попытке передачи покупателю готовых документов

Полиция возбудила уголовное дело в отношении иркутянина, который изготавливал и продавал поддельные справки об отсутствии коронавируса, пройденной вакцинации и противопоказаниях к ней.

- Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли деятельность мужчины, за деньги предлагавшем изготовить поддельные бумаги об отсутствии у человека коронавируса, якобы пройденном вакцинировании или несуществующих противопоказаниях к нему, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Операция по задержанию прошла в центре Иркутска при участии сотрудников Росгвардии. 27-летний местный житель был задержан при передаче пакета с документами заказчику.

Молодой человек нигде не работает.

- В ходе обысков по местам проживания и автомобиле подозреваемого полицейские изъяли справки и другие медицинские документы с признаками подделки. Оттиски печати на них имеют неактуальные сведения о медучреждении и содержат данные о враче, никогда не работавшем в этой больнице, - уточнили в ГУ МВД по Иркутской области.

По предварительным данным, иркутянин через популярный мессенджер договаривался с потенциальными покупателями о необходимом списке документов, называл цену и после получения предоплаты назначал встречу, в ходе которой передавал фальшивые бумаги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

В настоящее время полицейские устанавливают все эпизоды противоправной деятельности фигуранта.
коронавирус поддельные документы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии до смерти запинал свою маму
Житель Бурятии до смерти запинал свою маму
Происшествия, 20.08.2021
Мужчина, убивший мать, сперва признал вину, а после пошёл на попятную
В Иркутске задержали продавца поддельных справок об отсутствии ковида
В Иркутске задержали продавца поддельных справок об отсутствии ковида
Происшествия, 20.08.2021
Мужчину задержали при попытке передачи покупателю готовых документов
В Улан-Удэ врач не признал вину в деле о смерти маленького Захара
В Улан-Удэ врач не признал вину в деле о смерти маленького Захара
Происшествия, 20.08.2021
Родители погибшего малыша рассказали, как прошло первое судебное заседание
В Бурятии в сгоревшей почте обуглились деньги
В Бурятии в сгоревшей почте обуглились деньги
Происшествия, 20.08.2021
На крупном пожаре сгорели документы, оргтехника и почтовые отправления
В Иркутске осудили членов банды, похищавшей людей
В Иркутске осудили членов банды, похищавшей людей
Происшествия, 20.08.2021
Двое членов банды заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с органами следствия
В Чите студент обманом получил от вуза 230 тысяч и академический отпуск
В Чите студент обманом получил от вуза 230 тысяч и академический отпуск
Происшествия, 20.08.2021
Студент пошёл на обман, так как не хотел устранять задолженности по учёбе
В Бурятии кафе из-за кражи попалось на нарушении указа главы
В Бурятии кафе из-за кражи попалось на нарушении указа главы
Происшествия, 20.08.2021
Вор нечаянно запустил цепочку событий, приведших к временному закрытию кафе
В Бурятии сгорело здание почты
В Бурятии сгорело здание почты
Происшествия, 20.08.2021
Пожар начался вечером, а потушили его ночью
В Иркутской области произошёл пожар в школе
В Иркутской области произошёл пожар в школе
Происшествия, 20.08.2021
Огонь повредил перегородки и пол
Улан-удэнец сколотил группу телефонных мошенников
Улан-удэнец сколотил группу телефонных мошенников
Происшествия, 20.08.2021
Один из потерпевших перечислил аферистам шесть миллионов
В Бурятии локализовали единственный лесной пожар
В Бурятии локализовали единственный лесной пожар
Происшествия, 20.08.2021
Пожар действует в труднодоступной местности
В Бурятии мотоциклист пострадал в ДТП с лошадью
В Бурятии мотоциклист пострадал в ДТП с лошадью
Происшествия, 20.08.2021
В республике всё чаще случаются автоаварии с животными 
В Забайкалье спасли женщину с тремя детьми
В Забайкалье спасли женщину с тремя детьми
Происшествия, 19.08.2021
Сотрудники «Забайкалпожспас» отыскали заплутавших грибников

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^