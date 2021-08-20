Двое членов банды заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с органами следствия
Двое жителей Иркутска признаны виновными по нескольким статьям – похищение человека, вымогательство, создание банды, руководство и участие в ней, незаконная перевозка и хранение огнестрельного оружия, незаконное изготовление огнестрельного оружия.
Установлено, что руководитель банды и семь активных участников, в числе которых одна девушка, орудовали в Иркутске с января по июнь 2019 года.
Как правило, участники банды на автомобилях подъезжали к месту предполагаемого нападения, откуда похищали людей. Потерпевших вывозили в безлюдные места, где избивали их, угрожая оружием. Жертвам приходилось соглашаться, и они отдавали вымогателям автомобили или крупные суммы денег.
В нескольких преступлениях обвиняемые представлялись своим жертвам сотрудниками правоохранительных органов, действовали дерзко и цинично.
Всего от действий банды пострадали восемь человек.
Преступников задержали сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Иркутской области.
Два фигуранта уголовного дела заключили досудебное соглашение о сотрудничестве с органами следствия. Приговором Иркутского областного суда мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 3 месяца и 7 лет 6 месяцев. Сидеть они будут в колонии строгого режима
В настоящее время в судебном производстве рассматриваются материалы уголовного дела в отношении остальных членов банды, включая лидера, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутске осудили членов банды, похищавшей людей
Происшествия, Фото:
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