Уголовное дело передано в суд
Четверо жителей города Нижнеудинск – работников вагонного ремонтного депо - обвиняются в краже, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
По версии следствия, в апреле мастер производственного участка и слесарь депо вступили в сговор с двумя охранниками. Ночью обвиняемые с помощью крана погрузили в грузовой автомобиль железнодорожные детали. После беспрепятственно вывезли их и сдали в пункт приёма металла.
Всего с территории депо украли более 21 тонны металла на сумму более 190 тысяч рублей.
Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено прокурором в Нижнеудинский городской суд.
Мужчинам грозит до пяти лет колонии.
В Иркутской области работники депо украли 21 тонну металла
Происшествия, Фото:
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