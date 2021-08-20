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В Иркутской области работники депо украли 21 тонну металла

В Иркутской области работники депо украли 21 тонну металла
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Уголовное дело передано в суд

Четверо жителей города Нижнеудинск – работников вагонного ремонтного депо - обвиняются в краже, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия, в апреле мастер производственного участка и слесарь депо вступили в сговор с двумя охранниками. Ночью обвиняемые с помощью крана погрузили в грузовой автомобиль железнодорожные детали. После беспрепятственно вывезли их и сдали в пункт приёма металла.

Всего с территории депо украли более 21 тонны металла на сумму более 190 тысяч рублей.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено прокурором в Нижнеудинский городской суд.

Мужчинам грозит до пяти лет колонии.
кража

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