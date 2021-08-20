В Иркутской области работники депо украли 21 тонну металла

Уголовное дело передано в суд



Четверо жителей города Нижнеудинск – работников вагонного ремонтного депо - обвиняются в краже, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.



По версии следствия, в апреле мастер производственного участка и слесарь депо вступили в сговор с двумя охранниками. Ночью обвиняемые с помощью крана погрузили в грузовой автомобиль железнодорожные детали. После беспрепятственно вывезли их и сдали в пункт приёма металла.



Всего с территории депо украли более 21 тонны металла на сумму более 190 тысяч рублей.



Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено прокурором в Нижнеудинский городской суд.



Мужчинам грозит до пяти лет колонии.

