В Чите студент обманом получил от вуза 230 тысяч и академический отпуск

Студент пошёл на обман, так как не хотел устранять задолженности по учёбе



Студент вуза в Чите обвиняется в мошенничестве.



Установлено, что молодой человек, боясь быть отчисленным из института и нуждаясь в деньгах, предоставил в деканат фальшивую справку. В ней говорилось, что молодому человеку якобы нужна реабилитация и хирургическое лечение из-за заболевания.



Дирекция института пошла навстречу студенту, предоставив академический отпуск и выплатив ему более 230 тысяч рублей. Когда обман был раскрыт, руководство института обратилось в правоохранительные органы.



- В ходе разбирательства полицейские установили, что у студента имелись задолженности по учёбе, которую устранять ему совсем не хотелось. Он решил воспользоваться правом предоставления академического отпуска. Для того, чтобы институт ему выплачивал денежное пособие, как социально нуждающемуся, он предоставил фиктивный документ о состоянии своего здоровья, - сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.



В отношении студента расследовано и передано в суд уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ – «Мошенничество при получении выплат». В настоящий момент молодой человек дожидается приговора суда.

