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В Иркутской области произошёл пожар в школе

В Иркутской области произошёл пожар в школе
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Огонь повредил перегородки и пол

Вечером 18 августа посёлка Лесогорск Чунского района Иркутской области произошёл пожар в четырёхэтажном кирпичном здании средней школы. Пожар начался в помещении лаборантской кабинета химии на третьем этаже.

Пожарная сигнализация сработала в 22:07. На место прибыли шесть пожарно-спасательных расчётов. В 22:52 было ликвидировано открытое горение. Здание школы спасли от огня.

Общая площадь пожара составила 22 квадратных метра. Огнём повреждено напольное покрытие и деревянные перегородки. Ущерб устанавливается.

По информации администрации школы, последствия пожара на образовательный процесс не повлияют, 1 сентября она начнёт работу.

Накануне на месте пожара провели расследование дознаватели МЧС России. Им удалось установить очаг пожара и его предполагаемую причину – аварийный режим работы электросети. Точную причину пожара и его обстоятельства установит пожарно-техническая экспертиза.

Плановая проверка школы проводилась сотрудниками надзорных органов 23 июля. Уже тогда были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В отношении ответственного должностного лица выписано предписание об устранении нарушений с установленными сроками исполнения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
пожар школа

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