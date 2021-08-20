В Иркутской области произошёл пожар в школе

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Огонь повредил перегородки и пол



Вечером 18 августа посёлка Лесогорск Чунского района Иркутской области произошёл пожар в четырёхэтажном кирпичном здании средней школы. Пожар начался в помещении лаборантской кабинета химии на третьем этаже.



Пожарная сигнализация сработала в 22:07. На место прибыли шесть пожарно-спасательных расчётов. В 22:52 было ликвидировано открытое горение. Здание школы спасли от огня.



Общая площадь пожара составила 22 квадратных метра. Огнём повреждено напольное покрытие и деревянные перегородки. Ущерб устанавливается.



По информации администрации школы, последствия пожара на образовательный процесс не повлияют, 1 сентября она начнёт работу.



Накануне на месте пожара провели расследование дознаватели МЧС России. Им удалось установить очаг пожара и его предполагаемую причину – аварийный режим работы электросети. Точную причину пожара и его обстоятельства установит пожарно-техническая экспертиза.



Плановая проверка школы проводилась сотрудниками надзорных органов 23 июля. Уже тогда были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. В отношении ответственного должностного лица выписано предписание об устранении нарушений с установленными сроками исполнения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

