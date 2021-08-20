Пожар действует в труднодоступной местности
Сегодня идёт шестой день тушения лесного пожара на севере Бурятии.
- Лесной пожар в Северо-Байкальском районе возник из-за сухой грозы на старой гари. Пожар возник в сложной, труднодоступной местности. Площадь, пройденная огнём, составляет 42 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На тушении работает 42 пожарных-десантников. Сегодня стало известно, что очаг локализован.
Новых возгораний в лесах республики не обнаружено. Этот лесной пожар остаётся единственным.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 20 августа в России действует 128 лесных пожаров на площади более 1,5 млн га. Ситуация в охваченной огнём Якутии пока не улучшается – там борются с пожарами на огромной территории – более 1,3 млн га. На втором месте по площади Иркутская область, где тушат пожары на 105 тыс га.
В Бурятии локализовали единственный лесной пожар
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 20.08.2021
В республике всё чаще случаются автоаварии с животными
Сотрудники «Забайкалпожспас» отыскали заплутавших грибников
Родители девочек до сих пор не установлены
Женщина хотела задержать пьяного горожанина до приезда полицейских
Первое заседание суда произошло спустя два года после трагедии
Продавец взял предоплату, но ягоду так и не привёз
Мужчина почти три десятка лет скрывался от правосудия
Мужчина пригласил незнакомку к себе, находясь в запое
Уголовное дело передано в суд
Осуждённому не помогло то, что он удалил свою страницу в соцсети и приложение с телефона
Мужчина оставил свой рюкзак всего на несколько минут
При наличии нарушений прокуратура примет меры
Мать и одна её дочерей попали в реанимацию
Мужчина незаконно вырубил 90 сосен
Рыбак пропал почти неделю назад