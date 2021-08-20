В Бурятии локализовали единственный лесной пожар

Пожар действует в труднодоступной местности



Сегодня идёт шестой день тушения лесного пожара на севере Бурятии.



- Лесной пожар в Северо-Байкальском районе возник из-за сухой грозы на старой гари. Пожар возник в сложной, труднодоступной местности. Площадь, пройденная огнём, составляет 42 га, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На тушении работает 42 пожарных-десантников. Сегодня стало известно, что очаг локализован.



Новых возгораний в лесах республики не обнаружено. Этот лесной пожар остаётся единственным.



По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 20 августа в России действует 128 лесных пожаров на площади более 1,5 млн га. Ситуация в охваченной огнём Якутии пока не улучшается – там борются с пожарами на огромной территории – более 1,3 млн га. На втором месте по площади Иркутская область, где тушат пожары на 105 тыс га.









