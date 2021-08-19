Мужчина почти три десятка лет скрывался от правосудия
Иркутский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу об убийстве в отношении 52-летнего жителя Белгородской области.
Убийство произошло в апреле 1994 года. В Братске мужчина познакомился с будущей жертвой и поехал с ним в город Тулун. По дороге он напал на водителя, нанёс множество ножевых ранений и завладел его автомобилем «ВАЗ -21061».
Труп убийца оставил в лесу в Братском районе.
После этого он скрывался на территории другого государства. Затем, сменив документы, удостоверяющие личность, долгое время проживал в Белгородской области и работал в Московской области.
- Преступление прошлых лет было раскрыто следователями следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками полиции, в 2020 году мужчину задержали, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии строго режима.
Приговор в законную силу не вступил.
В Иркутской области убийцу осудили спустя 27 лет
Происшествия, Фото:
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