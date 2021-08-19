В Иркутской области убийцу осудили спустя 27 лет

Мужчина почти три десятка лет скрывался от правосудия



Иркутский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу об убийстве в отношении 52-летнего жителя Белгородской области.



Убийство произошло в апреле 1994 года. В Братске мужчина познакомился с будущей жертвой и поехал с ним в город Тулун. По дороге он напал на водителя, нанёс множество ножевых ранений и завладел его автомобилем «ВАЗ -21061».



Труп убийца оставил в лесу в Братском районе.



После этого он скрывался на территории другого государства. Затем, сменив документы, удостоверяющие личность, долгое время проживал в Белгородской области и работал в Московской области.



- Преступление прошлых лет было раскрыто следователями следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками полиции, в 2020 году мужчину задержали, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии строго режима.



Приговор в законную силу не вступил.

