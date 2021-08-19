Улан-удэнца обокрала девушка с сайта знакомств

Мужчина пригласил незнакомку к себе, находясь в запое



Вечером 1 августа в отдел полиции № 2 Улан-Удэ поступило заявление от 46-летнего местного жителя о краже сотового телефона и денег с его банковского счета. Общая сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.



Кражу полицейские раскрыли.



- В результате проведённой работы, в том числе, технических мероприятий, полицейские установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 34-летняя улан-удэнка. Девушка ранее привлекалась к уголовной за аналогичное преступление, она неработающая, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Выяснилось, что потерпевший несколько недель распивал спиртное. В это время он познакомился с девушкой на сайте знакомств и пригласил её к себе в гости. Когда гостья приехала, мужчина предложил ей выпить. Во время застолья хозяин квартиры уснул.



Девушка ушла из квартиры, прихватив с собой сотовый телефон и банковскую карту. В этот же день подозреваемая посредством онлайн-банкинга перевела со счёта потерпевшего сбережения - около 56 тысяч рублей на свой счёт.



В содеянном подозреваемая призналась.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

