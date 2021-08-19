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Забайкалец ударом ножа в шею убил мужчину

Забайкалец ударом ножа в шею убил мужчину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Уголовное дело передано в суд

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя посёлка Баляга, обвиняемого в убийстве.

По данным следствия, в ночь на 8 июня мужчина убил 53-летнего односельчанина.

Преступление произошло в доме обвиняемого, где у него гостил 53-летний мужчина. Во время совместного распития спиртного они поссорились. Хозяин, вооружившись ножом, ударил им своего гостя в шею.

От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Тело убийца скинул в подполье своего дома.

На следующий день родственники жертвы пришли в дом и обнаружили там тело.

Мужчину тут же задержали и заключили под стражу. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину.

- В соответствии с выводами судебной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям и руководить ими, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователи собрали необходимую доказательственную базу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
убийство

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