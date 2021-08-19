Уголовное дело передано в суд
В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя посёлка Баляга, обвиняемого в убийстве.
По данным следствия, в ночь на 8 июня мужчина убил 53-летнего односельчанина.
Преступление произошло в доме обвиняемого, где у него гостил 53-летний мужчина. Во время совместного распития спиртного они поссорились. Хозяин, вооружившись ножом, ударил им своего гостя в шею.
От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Тело убийца скинул в подполье своего дома.
На следующий день родственники жертвы пришли в дом и обнаружили там тело.
Мужчину тут же задержали и заключили под стражу. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину.
- В соответствии с выводами судебной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям и руководить ими, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Следователи собрали необходимую доказательственную базу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
Забайкалец ударом ножа в шею убил мужчину
Происшествия, Фото:
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