Забайкалец ударом ножа в шею убил мужчину

Уголовное дело передано в суд



В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя посёлка Баляга, обвиняемого в убийстве.



По данным следствия, в ночь на 8 июня мужчина убил 53-летнего односельчанина.



Преступление произошло в доме обвиняемого, где у него гостил 53-летний мужчина. Во время совместного распития спиртного они поссорились. Хозяин, вооружившись ножом, ударил им своего гостя в шею.



От полученного ранения потерпевший скончался на месте. Тело убийца скинул в подполье своего дома.



На следующий день родственники жертвы пришли в дом и обнаружили там тело.



Мужчину тут же задержали и заключили под стражу. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину.



- В соответствии с выводами судебной психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый признан способным отдавать отчёт своим действиям и руководить ими, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Следователи собрали необходимую доказательственную базу. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

