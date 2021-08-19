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Житель Бурятии лишился телефона на пляже

Житель Бурятии лишился телефона на пляже
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина оставил свой рюкзак всего на несколько минут

28 июля в полицию Северобайкальска с заявлением о краже сотового телефона обратился 40-летний местный житель, сообщили в МВД по Бурятии.

Мужчина рассказал, что отдыхая на городском пляже, оставил рюкзак на лавочке. Отвлекшись на несколько минут, он не обнаружил своего имущества.

Сотрудники уголовного розыска нашли вора, им оказался 45-летний мужчина.

Он заметил, что отдыхающий отошёл от лавочки, забыв рюкзак, и украл его. Затем вор ушёл в лес, чтобы рассмотреть, что же находится в рюкзаке. Обнаружив там сотовый телефон, вор вынул и выбросил сим-карту. Позднее он сдал телефон в скупку.

Сотовый телефон изъят и уже возвращён владельцу.

Возбуждено уголовное дело о краже. Ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.
кража

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