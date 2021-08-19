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В Забайкалье спасли женщину с тремя детьми

В Забайкалье спасли женщину с тремя детьми
Происшествия,  Фото:пресс-служба департамента по ГО и ПБ Забайкальского края
Сотрудники «Забайкалпожспас» отыскали заплутавших грибников

В Забайкальском крае спасатели поисково-спасательной службы 18 августа спасли женщину и её троих детей, заблудившихся в лесном массиве в районе трассы Чита – Хабаровск.

- По прибытии спасатели организовали поиски в сложных погодных условиях – в ливень и сумерки. Во время поиска было пройдено более 10 километров, – рассказал заместитель начальника поисково-спасательной службы Дмитрий Герасимов.

Спустя десять часов грибников удалось найти. Всё это время они оставались на связи со спасателями.

После того, как женщину и её детей нашли, спасатели около часа вели их обратно, пятилетнего ребёнка несли на руках. На месте остались работать сотрудники полиции.

Заместитель службы напомнил, что необходимо заранее предупреждать близких о походе в лес, а также всегда стараться находиться на связи. Об этом сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.
Забайкальский край спасатели грибники поисковая операция

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