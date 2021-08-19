В Забайкалье спасли женщину с тремя детьми

Происшествия, Фото: пресс-служба департамента по ГО и ПБ Забайкальского края

Сотрудники «Забайкалпожспас» отыскали заплутавших грибников



В Забайкальском крае спасатели поисково-спасательной службы 18 августа спасли женщину и её троих детей, заблудившихся в лесном массиве в районе трассы Чита – Хабаровск.



- По прибытии спасатели организовали поиски в сложных погодных условиях – в ливень и сумерки. Во время поиска было пройдено более 10 километров, – рассказал заместитель начальника поисково-спасательной службы Дмитрий Герасимов.



Спустя десять часов грибников удалось найти. Всё это время они оставались на связи со спасателями.



После того, как женщину и её детей нашли, спасатели около часа вели их обратно, пятилетнего ребёнка несли на руках. На месте остались работать сотрудники полиции.



Заместитель службы напомнил, что необходимо заранее предупреждать близких о походе в лес, а также всегда стараться находиться на связи. Об этом сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

