Торопящийся водитель едва не устроил ДТП на трассе «Байкал»

С начала года в Иркутской области зарегистрировано 129 таких происшествий, в результате которых 54 человека погибли и 233 получили травмы.









По информации УГИБДД ГУ МВД по Иркутской области



В выходные в популярных пабликах Иркутской области появился видеоролик, запечатлевший лихача, который едва не устроил аварию. Водитель «Тойоты Камри», двигаясь по федеральной дороге Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе, совершил обгон большегруза. Автомобилист выполнял манёвр на плохо просматриваемом и опасном участке дороги и едва не врезался в ехавшие на «встречке» автомобили.Сотрудники полиции установили автомобилиста, им оказался 46-летний иркутянин. Он не отрицал своей вины и сообщил, что пошёл на такой манёвр из-за спешки, осознавая степень возможных последствий.За выезд на полосу встречного движения мужчину оштрафовали на пять тысяч рублей.