На месте работают более 40 пожарных-десантников
В Бурятии четвёртый день идут работы по тушению лесного пожара в Северо-Байкальском районе. Он действует в труднодоступной местности, на старой гари. Пожарных-десантников туда отправили вертолётами, так как добраться пешком до места невозможно.
- Площадь очага составляет 32 га. На тушении продолжают работать 42 человека из числа пожарных-десантников. Работы по тушению лесного пожара продолжаются, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Этот лесной пожар остаётся единственным в Бурятии.
Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 134 лесных пожара общей площадью 1,8 тысяч га. За аналогичный период прошлого года было 524 лесных пожара на общей площади 89,9 тысяч га.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 19 августа в России действует 125 лесных пожаров на площади 1 249 275 га. В Якутии идут работы по тушению на площади более миллиона га. В Иркутской области борются с пожарами на площади более 112 тысяч га.
В Бурятии четвёртый день тушат лесной пожар
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