В Иркутской области «чёрный лесоруб» предложил начальнику угрозыска платить по миллиону

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчину задержали во время передачи аванса



В Иркутской области 42-летнему мужчине предъявлено обвинение в даче взятки полицейскому, а также 38-летнему жителю Тулуна в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, в начале августа 42-летний житель Иркутского района обратился через посредника к начальнику уголовного розыска МО МВД России «Эхирит-Булагатский». На встрече он прямо сообщил полицейскому, что планирует незаконно вырубить лес на границе с Эхирит-Булагатским районом. Мужчина предложил предупреждать его о будущих рейдах полиции.



За «помощь» мужчина готов был платить начальнику уголовного розыска 500 тысяч рублей ежемесячно. Начальник уголовного розыска отказал ему.



Однако мужчина, неоднократно получая отказ в принятии денег, проявлял активность. В итоге он увеличил сумму ежемесячного платежа до одного миллиона рублей.



В ходе последней встречи он всё же попытался передать начальнику уголовного розыска 100 тысяч рублей в качестве аванса.



Мужчину задержали с поличным на месте преступления. Взяткодателя и посредника заключили под стражу.



Расследование уголовных дел продолжается.





