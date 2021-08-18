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В Иркутской области «чёрный лесоруб» предложил начальнику угрозыска платить по миллиону

В Иркутской области «чёрный лесоруб» предложил начальнику угрозыска платить по миллиону
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Мужчину задержали во время передачи аванса

В Иркутской области 42-летнему мужчине предъявлено обвинение в даче взятки полицейскому, а также 38-летнему жителю Тулуна в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, в начале августа 42-летний житель Иркутского района обратился через посредника к начальнику уголовного розыска МО МВД России «Эхирит-Булагатский». На встрече он прямо сообщил полицейскому, что планирует незаконно вырубить лес на границе с Эхирит-Булагатским районом. Мужчина предложил предупреждать его о будущих рейдах полиции.

За «помощь» мужчина готов был платить начальнику уголовного розыска 500 тысяч рублей ежемесячно. Начальник уголовного розыска отказал ему.

Однако мужчина, неоднократно получая отказ в принятии денег, проявлял активность. В итоге он увеличил сумму ежемесячного платежа до одного миллиона рублей.

В ходе последней встречи он всё же попытался передать начальнику уголовного розыска 100 тысяч рублей в качестве аванса.

Мужчину задержали с поличным на месте преступления. Взяткодателя и посредника заключили под стражу.

Расследование уголовных дел продолжается.


взятка полиция

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