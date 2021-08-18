Мужчину задержали во время передачи аванса
В Иркутской области 42-летнему мужчине предъявлено обвинение в даче взятки полицейскому, а также 38-летнему жителю Тулуна в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, в начале августа 42-летний житель Иркутского района обратился через посредника к начальнику уголовного розыска МО МВД России «Эхирит-Булагатский». На встрече он прямо сообщил полицейскому, что планирует незаконно вырубить лес на границе с Эхирит-Булагатским районом. Мужчина предложил предупреждать его о будущих рейдах полиции.
За «помощь» мужчина готов был платить начальнику уголовного розыска 500 тысяч рублей ежемесячно. Начальник уголовного розыска отказал ему.
Однако мужчина, неоднократно получая отказ в принятии денег, проявлял активность. В итоге он увеличил сумму ежемесячного платежа до одного миллиона рублей.
В ходе последней встречи он всё же попытался передать начальнику уголовного розыска 100 тысяч рублей в качестве аванса.
Мужчину задержали с поличным на месте преступления. Взяткодателя и посредника заключили под стражу.
Расследование уголовных дел продолжается.
В Иркутской области «чёрный лесоруб» предложил начальнику угрозыска платить по миллиону
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Перед судом предстал нарушитель, имеющий благодарность от главы Бурятии
Мужчину задержали во время передачи аванса
Сам пьяный водитель, погубивший ребёнка, почти не пострадал
Дорожные полицейские проверяют маршрутки
Мужчина пошёл на угон чужого автомобиля после того, как провёл ночь в кустах
Ущерб составил 180 тысяч
Выход воды на пойму наблюдается в четырёх сёлах
Наркотики сбывали с помощью закладок
В Бурятии назвали проблемные по коронавирусу районы
Мужчина зверски бил женщину по рукам, ногам и голове
Ещё двух человек с перевернувшейся лодки ищут
У мужчины не было охотничьего билета и разрешения на охоту
Водителя попросили передать вещи умершего его близким, но он украл их
Поиском мошенников займётся полиция
Мужчина из мести спалил гараж, где спал обидчик