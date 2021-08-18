Четверо ангарчан украли майнинговое оборудование

Ущерб составил 180 тысяч



В Ангарске задержаны четверо молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет по подозрению в краже оборудования для майнинга криптовалюты. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Оборудование воры украли из гаражного бокса, взломав входную дверь ломом и болгаркой. Стоимость похищенного оценена владельцем в 180 тысяч рублей.



В ходе обысков большую часть пропавшей электроники обнаружили в гараже одного из подозреваемых, арендуемом в другом кооперативе.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража», максимальное наказание которой предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет.



После проведения необходимых процессуальных действий имущество будет возвращено собственнику.



В настоящий момент проводится проверка задержанных на причастность к аналогичным преступлениям, совершённым в Иркутской области.

