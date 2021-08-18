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Четверо ангарчан украли майнинговое оборудование

Четверо ангарчан украли майнинговое оборудование
Происшествия, 
Ущерб составил 180 тысяч

В Ангарске задержаны четверо молодых людей в возрасте от 17 до 24 лет по подозрению в краже оборудования для майнинга криптовалюты. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Оборудование воры украли из гаражного бокса, взломав входную дверь ломом и болгаркой. Стоимость похищенного оценена владельцем в 180 тысяч рублей.

В ходе обысков большую часть пропавшей электроники обнаружили в гараже одного из подозреваемых, арендуемом в другом кооперативе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража», максимальное наказание которой предусмотрено в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

После проведения необходимых процессуальных действий имущество будет возвращено собственнику.

В настоящий момент проводится проверка задержанных на причастность к аналогичным преступлениям, совершённым в Иркутской области.
кража криптовалюта

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