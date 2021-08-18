Выход воды на пойму наблюдается в четырёх сёлах
По состоянию на 18 августа, на реке Селенга в районе Улан-Удэ уровень воды составляет 200см (-3 см/сутки), выхода воды на пойму не отмечается. На реке Уда в Улан-Удэ - уровень воды 132см (+1 см/сутки), сообщает Бурятский Гидрометцентр.
Уровень воды на озере Байкал в селе Турка 457,00 см. (0см/сутки).
На р. Селенга – с. Новоселенгинск наблюдается выход воды на пойму слоем 80 см. Также вода вышла на пойму в сёлах Кабанск, Усть-Кяхта и Джида.
Уровень воды озера Котокель в селе Исток составляет 534 см, подтоплены огороды.
В ближайшие сутки на реках южных и юго-западных районов возможен подъём уровней воды с выходом на пойму, образование селевых потоков.
В некоторых районах Бурятии ожидаются селевые потоки
Происшествия, Фото:
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