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Супруги из Ангарска открыли интернет-магазин по продаже наркоиков

Супруги из Ангарска открыли интернет-магазин по продаже наркоиков
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Наркотики сбывали с помощью закладок

В Иркутской области задержали две семейные пары, занимавшиеся сбытом наркотиков в Ангарске и Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Ранее не судимые семейные пары (в возрасте от 31 года до 40 лет) имеющие несовершеннолетних детей, открыли в Интернете магазин с широким «ассортиментом» наркотиков. Желающие приобрести наркотики оплачивали их с помощью электронных платежей и получали координаты тайников-закладок.

По адресам проживания подозреваемых проведены обыски. Изъято около 2,5 килограммов различных наркотиков, а также 150 тысяч рублей, банковские карты, сотовые телефоны.

Возбуждено семь уголовных дел по статье «Незаконное производство или сбыт наркотических средств, совершённые группой лиц». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В отношении трёх подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, одна из женщин помещена под домашний арест.

Расследование уголовного дела продолжается.

наркотики

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