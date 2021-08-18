Супруги из Ангарска открыли интернет-магазин по продаже наркоиков

Расследование уголовного дела продолжается.





В Иркутской области задержали две семейные пары, занимавшиеся сбытом наркотиков в Ангарске и Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.Ранее не судимые семейные пары (в возрасте от 31 года до 40 лет) имеющие несовершеннолетних детей, открыли в Интернете магазин с широким «ассортиментом» наркотиков. Желающие приобрести наркотики оплачивали их с помощью электронных платежей и получали координаты тайников-закладок.По адресам проживания подозреваемых проведены обыски. Изъято около 2,5 килограммов различных наркотиков, а также 150 тысяч рублей, банковские карты, сотовые телефоны.Возбуждено семь уголовных дел по статье «Незаконное производство или сбыт наркотических средств, совершённые группой лиц». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.В отношении трёх подозреваемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, одна из женщин помещена под домашний арест.