Мужчина зверски бил женщину по рукам, ногам и голове
В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, который до смерти избил возлюбленную. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.
По данным следствия, поздно вечером 12 августа на территории железнодорожной станции Военный городок Восточно-Сибирской железной дороги, недалеко от здания поста электрической централизации станции, иркутянин избил гражданскую супругу. Он нанёс множественные удары ногами и руками по телу, в том числе по голове.
Женщину с травмами доставили Иркутскую городскую клиническую больницу № 3, где утром 13 августа она скончалась.
- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Иркутянин до смерти избил гражданскую супругу
Происшествия, Фото:
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