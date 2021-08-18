Иркутянин до смерти избил гражданскую супругу

Мужчина зверски бил женщину по рукам, ногам и голове



В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, который до смерти избил возлюбленную. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.



По данным следствия, поздно вечером 12 августа на территории железнодорожной станции Военный городок Восточно-Сибирской железной дороги, недалеко от здания поста электрической централизации станции, иркутянин избил гражданскую супругу. Он нанёс множественные удары ногами и руками по телу, в том числе по голове.



Женщину с травмами доставили Иркутскую городскую клиническую больницу № 3, где утром 13 августа она скончалась.



- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, - сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

