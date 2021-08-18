В Бурятии поймали незаконного охотника

У мужчины не было охотничьего билета и разрешения на охоту



Госинспектор Бурприроднадзора в местности Ямоты Бичурского района Бурятии поймал незаконного охотника. В автомобиле мужчины было обнаружено расчехлённое нарезное огнестрельное оружие «Лось», что является грубым нарушением правил охоты.

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Также у него не было охотничьего билета и разрешения на охоту.

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- Нарушителю грозит административная ответственность в виде штрафа до четырёх тысяч рублей, а также конфискация оружия, - сообщили в Бурприроднадзоре.



При охоте запрещается:



- нахождение в охотничьих угодьях в (на) механических транспортных средствах, а также плавательных средствах с включенным мотором, в том числе не прекративших движение по инерции после выключения мотора, с расчехлённым или заряженным или имеющим патроны (снаряды) в магазине охотничьим огнестрельным (пневматическим) оружием.

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Если владелец оружия на время поездки на природу решил взять с собой оружие, то оно должно находиться в состоянии транспортирования, т.е. быть «в чехле, кобуре, специальной упаковке или упаковке производителя».

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Телефон «горячей линии» Бурприроднадзора: 8 (3012) 44-44-97.





