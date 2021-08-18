В Бурятии тушат лесной пожар, возникший на старой гари

Пожар тушат более 40 специалистов



В Бурятии продолжается тушение единственного лесного пожара. Он действует в Северо-Байкальском районе. Площадь очага составляет 30 га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На тушении работает 42 пожарных-десантника.



- Пожар возник на старой гари - завалы, большая захламленность и сложный рельеф осложняет тушение. Открытого горения не наблюдается, - доложил на заседании оперативного штаба и.о. руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.



Работы по тушению лесного пожара продолжаются.



По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в России на утро 17 августа действует 139 лесных пожаров на площади 1,5 млн га. В Якутии идёт работа по тушению пожаров на территории более 1,3 млн га. На втором месте Иркутская область, где борются с огнём на общей площади 112 тысяч га.

