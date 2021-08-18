Пожар тушат более 40 специалистов
В Бурятии продолжается тушение единственного лесного пожара. Он действует в Северо-Байкальском районе. Площадь очага составляет 30 га, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На тушении работает 42 пожарных-десантника.
- Пожар возник на старой гари - завалы, большая захламленность и сложный рельеф осложняет тушение. Открытого горения не наблюдается, - доложил на заседании оперативного штаба и.о. руководителя республиканского агентства лесного хозяйства Дмитрий Баклашкин.
Работы по тушению лесного пожара продолжаются.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в России на утро 17 августа действует 139 лесных пожаров на площади 1,5 млн га. В Якутии идёт работа по тушению пожаров на территории более 1,3 млн га. На втором месте Иркутская область, где борются с огнём на общей площади 112 тысяч га.
В Бурятии тушат лесной пожар, возникший на старой гари
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
По предварительной информации, у вахтовки могли отказать тормоза
Спутницу водителя спасали дорожные полицейские
Пожар тушат более 40 специалистов
По результатам проверки будут приняты меры
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего
Крупная автоавария произошла на территории ГОК «Озёрный»
Машина нарушителя была загружена деревьями
Школьники были без мотошлемов
Двое мужчин тайком рубили деревья ночью
Девочка попала в больницу
Грабителю 22 года
Мужчина поливал и любовно ухаживал за коноплёй
Стрельба произошла на набережной Мойки
Подозреваемого задержали транспортные полицейские и сотрудники УФСБ
Информацию об инциденте проверяет полиция