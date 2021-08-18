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В Иркутске пьяный водитель утопил «Тойоту» и бросил в ней девушку

Происшествия, 
Спутницу водителя спасали дорожные полицейские

Ночью 16 августа внимание сотрудников дорожно-патрульной службы в Иркутске привлёк автомобиль «Тойота». Водитель иномарки проигнорировал требование об остановке, продолжив движение. За ним началась погоня.

Пытаясь скрыться, нарушитель свернул на прибрежную улицу, где не справился с управлением и съехал в воду. После чего самостоятельно покинул тонущий автомобиль, а его спутница осталась внутри.

Госавтоинспекторы бросились в воду и помогли девушке выбраться из салона тонущего седана.

- В отношении 21-летнего иркутянина составлено несколько административных протоколов, в числе которых невыполнение требования об остановке и отсутствие страхового полиса ОСАГО, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.

Кроме того, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения ему грозит лишение прав на срок до двух лет со штрафом в 30 тысяч рублей.


ДТП ГИБДД

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