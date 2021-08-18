В Иркутске пьяный водитель утопил «Тойоту» и бросил в ней девушку

Спутницу водителя спасали дорожные полицейские



Ночью 16 августа внимание сотрудников дорожно-патрульной службы в Иркутске привлёк автомобиль «Тойота». Водитель иномарки проигнорировал требование об остановке, продолжив движение. За ним началась погоня.



Пытаясь скрыться, нарушитель свернул на прибрежную улицу, где не справился с управлением и съехал в воду. После чего самостоятельно покинул тонущий автомобиль, а его спутница осталась внутри.



Госавтоинспекторы бросились в воду и помогли девушке выбраться из салона тонущего седана.



- В отношении 21-летнего иркутянина составлено несколько административных протоколов, в числе которых невыполнение требования об остановке и отсутствие страхового полиса ОСАГО, - сообщили в УГИБДД по Иркутской области.



Кроме того, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения ему грозит лишение прав на срок до двух лет со штрафом в 30 тысяч рублей.





