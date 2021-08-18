По результатам проверки будут приняты меры
Прокуратура Бурятии взяла на контроль проведение процессуальной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло накануне, 17 августа, на территории горно-обогатительного комбината ООО «Озёрное».
- По предварительным данным в результате ДТП перевернулся вахтовый автобус, в котором находились работники комбината. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере пассажирских перевозок, охраны труда и безопасности дорожного движения, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Прокуратура Бурятии проверит ДТП на территории ГОК «Озёрный»
Происшествия, Фото:
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