Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего
Накануне в городе Ангарске в Иркутской области очевидец обнаружил в протоке реки Ангара недалеко от СНТ Астра-1 тело мужчины. О находке он сообщил в полицию.
Сотрудниками правоохранительных органов его личность установлена. Погибшего опознали его родственники.
Погибшим оказался 38-летний мужчина, ранее объявленный в федеральный розыск за убийству. По версии следствия, 30 июня в Октябрьском районе Иркутска он убил мужчину, после чего расчленил его тело и скрылся с места преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Следователями и сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Ангарске обнаружили тело подозреваемого в убийстве
Происшествия, Фото:
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