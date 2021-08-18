В Ангарске обнаружили тело подозреваемого в убийстве

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего



Накануне в городе Ангарске в Иркутской области очевидец обнаружил в протоке реки Ангара недалеко от СНТ Астра-1 тело мужчины. О находке он сообщил в полицию.



Сотрудниками правоохранительных органов его личность установлена. Погибшего опознали его родственники.



Погибшим оказался 38-летний мужчина, ранее объявленный в федеральный розыск за убийству. По версии следствия, 30 июня в Октябрьском районе Иркутска он убил мужчину, после чего расчленил его тело и скрылся с места преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело.



Следователями и сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.





