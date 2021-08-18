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В Ангарске обнаружили тело подозреваемого в убийстве

В Ангарске обнаружили тело подозреваемого в убийстве
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего

Накануне в городе Ангарске в Иркутской области очевидец обнаружил в протоке реки Ангара недалеко от СНТ Астра-1 тело мужчины. О находке он сообщил в полицию.

Сотрудниками правоохранительных органов его личность установлена. Погибшего опознали его родственники.

Погибшим оказался 38-летний мужчина, ранее объявленный в федеральный розыск за убийству. По версии следствия, 30 июня в Октябрьском районе Иркутска он убил мужчину, после чего расчленил его тело и скрылся с места преступления. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Следователями и сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.


убийство Иркутская область

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