Девочка попала в больницу
На днях в Иркутске произошёл несчастный случай с шестилетней девочкой. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Как установили полицейские, девочка находилась в гостях со своими родителями. В какой-то момент ребёнок оказался без присмотра и случайно упал из окна второго этажа. Девочка госпитализирована в больницу.
По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Действиям родителей девочки будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством, в том числе в рамках административного производства по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях неисполнения родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
Всего с начала года в Иркутской области зафиксировано 15 несчастных случаев с падениями детей из окон или с балконов.
В Иркутске шестилетняя девочка выпала из окна
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Девочка попала в больницу
Грабителю 22 года
Мужчина поливал и любовно ухаживал за коноплёй
Стрельба произошла на набережной Мойки
Подозреваемого задержали транспортные полицейские и сотрудники УФСБ
Информацию об инциденте проверяет полиция
Сборщик конопли попался из-за сломавшейся машины
Пожарная сигнализация сработала в поликлинике в обед
В квартире неадекватного мужчины нашли оружие и взрывчатые вещества
Машина вспыхнула ранним утром
Грабителя задержали сотрудники вневедомственной охраны
Аварию устроила девушка, не имеющая водительских прав
Мужчина дожидался врачей в машине, когда услышал женские крики
За рулём автомобиля был 17-летний парень
В ДТП попал мужчина, собравший самодельный мотоцикл