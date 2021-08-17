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В Иркутске шестилетняя девочка выпала из окна

В Иркутске шестилетняя девочка выпала из окна
Происшествия,  Фото:pexels.com
Девочка попала в больницу

На днях в Иркутске произошёл несчастный случай с шестилетней девочкой. Об этом сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Как установили полицейские, девочка находилась в гостях со своими родителями. В какой-то момент ребёнок оказался без присмотра и случайно упал из окна второго этажа. Девочка госпитализирована в больницу.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Действиям родителей девочки будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством, в том числе в рамках административного производства по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях неисполнения родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Всего с начала года в Иркутской области зафиксировано 15 несчастных случаев с падениями детей из окон или с балконов.
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