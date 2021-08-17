Грабителю 22 года
В Чите в полицию поступило заявление от сотрудника магазина о хищении трёх бутылок коньяка, общей стоимостью 1500 рублей.
Покупатель взял с витрины коньяк и, не оплатив товар, стал выходить из помещения. Заметив это, сотрудники магазина попытались остановить его. Пустившись наутёк, грабитель случайно разбил все бутылки, после чего скрылся.
Полицейские нашли подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Читы.
- Действия злоумышленника квалифицированы следствием по статье «Грабёж». За открытое хищение чужого имущества законодательством предусмотрено наказание до четырёх лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец, убегая, разбил весь все похищенные бутылки коньяка
Происшествия, Фото:
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