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В Иркутской области подростки спасли женщину от преступника с мачете

В Иркутской области подростки спасли женщину от преступника с мачете
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
В квартире неадекватного мужчины нашли оружие и взрывчатые вещества

Полицейские поблагодарили двоих молодых жителей Саянска, спасших женщину от неадекватного вооружённого мужчины.

В октябре 2020 года на остановке общественного транспорта пьяный мужчина с мачете в руках напал на прохожую. Он вёл себя агрессивно, кричал, размахивая мачете перед её лицом. Случайными свидетелями произошедшего оказались Андрей и Александр – тогда им было по 16 лет.

Не теряя ни минуты, они бросились на помощь и попытались самостоятельно задержать нападавшего. Нападавший испугался и сбежал. По дороге он обронил сумку, в которой оказались гранаты.

Через несколько часов оперативники вышли на след мужчины. В его квартире изъяли туристическое мачете, оружие, различные компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также патроны для гладкоствольного охотничьего ружья. Известно, что разрешения на оружие у мужчины никогда не было, взрывчатые устройства он изготовил сам, просмотрев ролики в Интернете.

В отношении задержанного следователи возбудили сразу четыре уголовных дела по статьям «Незаконное изготовление боеприпасов», «Незаконное изготовление взрывных устройств», «Незаконные хранение взрывчатых веществ», «Угроза убийством». Саянский городской суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года.

Вручая заслуженные награды Андрею и Александру, полицейские отметили смелость и самоотверженность парней. Ведь благодаря решительным действиям вчерашних школьников женщина не пострадала и удалось избежать возможных тяжких последствий.


По информации ГУ МВД по Иркутской области
нападение

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