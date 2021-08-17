Мужчина дожидался врачей в машине, когда услышал женские крики
В Чите 33-летний местный житель задержан по подозрению в покушении на изнасилование, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.
По данным следствия, в ночь на 15 августа в посёлке Осетровка в Чите пьяный подозреваемый пытался изнасиловать 36-летнюю женщину.
Мужчина увидел одинокую женщину на улице, заговорил с нею, а потом набросился. Он повалил на землю, несколько раз ударил рукой по лицу и, зажав рот, попытался изнасиловать.
Женщина, сопротивляясь, расцарапала нападавшему лицо и стала звать на помощь.
Крики услышал водитель скорой помощи, который ждал врачей в машине. Водитель скрутил нападавшего и вызвал сотрудников полиции.
Следователи задержали подозреваемого на 48 часов. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.
В Чите водитель скорой помощи задержал насильника
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Аварию устроила девушка, не имеющая водительских прав
Мужчина дожидался врачей в машине, когда услышал женские крики
За рулём автомобиля был 17-летний парень
В ДТП попал мужчина, собравший самодельный мотоцикл
Лес горит в горной местности
Виновник трагического ДТП был пьян
Работника СТО отправили в колонию
Инцидентом заинтересовалась прокуратура
Ребёнка эвакуировала санавиация
Нарушитель не имел разрешения на ношение оружия и добычу охотничьих ресурсов
Рептилию поймали и увезли в дикую природу
Взятка предназначалась за информирование и покровительство
Женщина воткнула мужу нож в спину
Женщина лишилась почти четверти миллиона рублей
Водитель чудом выжил в аварии