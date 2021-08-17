В Чите водитель скорой помощи задержал насильника

Мужчина дожидался врачей в машине, когда услышал женские крики



В Чите 33-летний местный житель задержан по подозрению в покушении на изнасилование, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.



По данным следствия, в ночь на 15 августа в посёлке Осетровка в Чите пьяный подозреваемый пытался изнасиловать 36-летнюю женщину.



Мужчина увидел одинокую женщину на улице, заговорил с нею, а потом набросился. Он повалил на землю, несколько раз ударил рукой по лицу и, зажав рот, попытался изнасиловать.



Женщина, сопротивляясь, расцарапала нападавшему лицо и стала звать на помощь.



Крики услышал водитель скорой помощи, который ждал врачей в машине. Водитель скрутил нападавшего и вызвал сотрудников полиции.



Следователи задержали подозреваемого на 48 часов. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

