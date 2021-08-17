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В Чите водитель скорой помощи задержал насильника

В Чите водитель скорой помощи задержал насильника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина дожидался врачей в машине, когда услышал женские крики

В Чите 33-летний местный житель задержан по подозрению в покушении на изнасилование, сообщает пресс-служба СУ СК России по Забайкальскому краю.

По данным следствия, в ночь на 15 августа в посёлке Осетровка в Чите пьяный подозреваемый пытался изнасиловать 36-летнюю женщину.

Мужчина увидел одинокую женщину на улице, заговорил с нею, а потом набросился. Он повалил на землю, несколько раз ударил рукой по лицу и, зажав рот, попытался изнасиловать.

Женщина, сопротивляясь, расцарапала нападавшему лицо и стала звать на помощь.

Крики услышал водитель скорой помощи, который ждал врачей в машине. Водитель скрутил нападавшего и вызвал сотрудников полиции.

Следователи задержали подозреваемого на 48 часов. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.
скорая помощь изнасилование

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