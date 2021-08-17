Лес горит в горной местности
За прошедшие сутки новых очагов возгорания в лесах Бурятии не обнаружено, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В Северо-Байкальском районе действует один лесной пожар на площади 22 га. Он возник из-за грозы и действует в горной, труднодоступной местности.
- Увеличение площади возгорания за последние сутки не отмечается, - уточнили в агентстве лесного хозяйства.
На тушении работают 33 пожарных-десантника и парашютистов-пожарных из Улан-Удэнского, Кабанского, Баргузинского и Нижнеангарского авиаотделений. Накануне их доставили к месту пожара вертолётами.
По данным ФБУ «Авиалесоохрана», на утро 16 августа в России зафиксировано 169 лесных пожаров на площади 1,5 млн га. В Якутии идёт борьба с пожарами на площади более 1,4 млн га. На втором месте Иркутская область, где тушат 21 пожар на площади 112 тысяч га.
В Бурятии тушат лесной пожар в труднодоступной местности
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