Инцидентом заинтересовалась прокуратура
В ночь на понедельник 16 августа 15 человек, в том числе 8 детей, эвакуировались самостоятельно во время пожара в двухэтажном деревянном доме на улице Андреева в городе Иркутске.
К тушению привлекались четыре пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения горел дом, в условиях плотной застройки существовала угроза распространения огня на соседние строения.
В 3:35 открытый огонь был потушен. В результате пожара повреждён мансардный этаж на площади 120 квадратных метров. В шестом часу утра последствия пожара были ликвидированы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Произошедшим заинтересовалась прокуратура региона.
- По данному факту прокуратурой города Иркутска организовано проведение проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности и др. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутске 15 человек эвакуировались из горящего дома
Происшествия, Фото:
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