В Иркутске 15 человек эвакуировались из горящего дома

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Инцидентом заинтересовалась прокуратура



В ночь на понедельник 16 августа 15 человек, в том числе 8 детей, эвакуировались самостоятельно во время пожара в двухэтажном деревянном доме на улице Андреева в городе Иркутске.



К тушению привлекались четыре пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения горел дом, в условиях плотной застройки существовала угроза распространения огня на соседние строения.



В 3:35 открытый огонь был потушен. В результате пожара повреждён мансардный этаж на площади 120 квадратных метров. В шестом часу утра последствия пожара были ликвидированы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Произошедшим заинтересовалась прокуратура региона.



- По данному факту прокуратурой города Иркутска организовано проведение проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности и др. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



