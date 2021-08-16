Мужчины выражались грубой нецензурной бранью
Транспортные полицейские в аэропорту Иркутска составили протоколы на двух пассажиров за хулиганство.
На борт самолёт сообщением «Домодедово-Иркутск» вызвали наряд полиции. Выяснилось, что двое мужчин - 37-летний житель Московской области и 39-летний житель Саратовской области – в пути выражались грубой нецензурной бранью.
В отношении нарушителей составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Пассажирам грозит штраф до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток, сообщили в пресс-службу Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Два пассажира хулиганили на борту самолёта из Москвы в Иркутск
Происшествия, Фото:
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