Два пассажира хулиганили на борту самолёта из Москвы в Иркутск

Мужчины выражались грубой нецензурной бранью



Транспортные полицейские в аэропорту Иркутска составили протоколы на двух пассажиров за хулиганство.



На борт самолёт сообщением «Домодедово-Иркутск» вызвали наряд полиции. Выяснилось, что двое мужчин - 37-летний житель Московской области и 39-летний житель Саратовской области – в пути выражались грубой нецензурной бранью.



В отношении нарушителей составлены административные протоколы за мелкое хулиганство. Пассажирам грозит штраф до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток, сообщили в пресс-службу Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

