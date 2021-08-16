В Агинском округе змея пряталась под крыльцом магазина

Происшествия, Фото: пресс-служба департамента по ГО и ПБ Забайкальского края

Рептилию поймали и увезли в дикую природу



В Агинском Бурятском округе спасатели пришли на помощь сельчанам, обнаружившим под крыльцом магазина змею, сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.



В единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило сообщение, что в селе Урда-Ага обнаружена змея. На место вызова выехала дежурная смена спасателей Агинского поисково-спасательного патруля.



- Змея решила пожить под крыльцом магазина. Спасатели быстро отреагировали на вызов жителей села. Змею поймали, вывезли в степь и выпустили на свободу, – рассказал глава департамента ГО и ПБ Александр Жужурин.

