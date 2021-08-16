Рептилию поймали и увезли в дикую природу
В Агинском Бурятском округе спасатели пришли на помощь сельчанам, обнаружившим под крыльцом магазина змею, сообщает пресс-служба департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.
В единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило сообщение, что в селе Урда-Ага обнаружена змея. На место вызова выехала дежурная смена спасателей Агинского поисково-спасательного патруля.
- Змея решила пожить под крыльцом магазина. Спасатели быстро отреагировали на вызов жителей села. Змею поймали, вывезли в степь и выпустили на свободу, – рассказал глава департамента ГО и ПБ Александр Жужурин.
В Агинском округе змея пряталась под крыльцом магазина
Происшествия, Фото:
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