В Иркутской области участковые нашли пропавшего в лесу школьника

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Подросток ушёл собирать ягоды и не вернулся



В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области участковые в течение полутора часов установили местонахождение пропавшего без вести подростка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



В полицию, с заявлением о розыске десятиклассника накануне вечером обратилась его родственница. Женщина сообщила, что её внук ушёл в лес собирать ягоды и домой не вернулся.



Приступив к розыску правоохранители, разделившись на группы и стали прочёсывать лес.



- Полицейские приложили максимум усилий, чтобы найти разыскиваемого до темноты. Спустя полтора часа участковыми уполномоченными капитаном полиции Виктором Гармаевым и старшим лейтенантом полиции Виталием Манжуевым 17-летний школьник был обнаружен. Он находился в лесу в нескольких километрах от села Люры, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



По завершению поисков, несовершеннолетнего доставили домой.



