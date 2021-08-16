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В Иркутской области участковые нашли пропавшего в лесу школьника

В Иркутской области участковые нашли пропавшего в лесу школьника
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Подросток ушёл собирать ягоды и не вернулся

В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области участковые в течение полутора часов установили местонахождение пропавшего без вести подростка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В полицию, с заявлением о розыске десятиклассника накануне вечером обратилась его родственница. Женщина сообщила, что её внук ушёл в лес собирать ягоды и домой не вернулся.

Приступив к розыску правоохранители, разделившись на группы и стали прочёсывать лес.

- Полицейские приложили максимум усилий, чтобы найти разыскиваемого до темноты. Спустя полтора часа участковыми уполномоченными капитаном полиции Виктором Гармаевым и старшим лейтенантом полиции Виталием Манжуевым 17-летний школьник был обнаружен. Он находился в лесу в нескольких километрах от села Люры, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По завершению поисков, несовершеннолетнего доставили домой.

Иркутская область

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