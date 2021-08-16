За год в Бурятии в ДТП погибли 33 пешехода

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В Бурятии стартует всероссийская социальная кампания, посвящённая безопасности пешеходов



18 августа в Бурятии стартует региональный этап новой всероссийской социальной кампании «Твой ход! Пешеход». Кампания направленна на повышение безопасности пешеходов и снижение смертности в дорожно-транспортных происшествиях.



Согласно официальной статистике аварийности за последнее десятилетие число дорожно-транспортных происшествий с наездами на пешеходов снизилось на 43%, количество раненых сократилось на 44%, а количество погибших – на 50%. Но, несмотря на положительную тенденцию, проблема гибели людей на дорогах остаётся острой, и для её решения профильные государственные министерства и ведомства предпринимают комплексные меры, включая проведение просветительских социальных кампаний на локальном и федеральном уровнях.



В Бурятии за 2020 год зарегистрировано 960 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, что на 8% ниже показателей предыдущего года. В этих ДТП погибли 107 человек и 1271 получили ранения. С участием пешеходов произошло 227 ДТП, что на 26,3% ниже аналогичного периода, в которых 33 человека погибло и 215 получили травмы.



Основная идея кампании – развитие безопасного дорожного пространство за счёт роста ответственности среди пешеходов и водителей. Знание и соблюдение правил дорожного движения сделает путь пешехода по- настоящему удобным и безопасным.



Особое внимание будет уделено таким вопросам как переход дороги вне зоны пешеходного перехода, безопасное поведение на нерегулируемых пешеходных переходах и при передвижении по обочине, переход дороги пешеходом в месте, где его не ожидает встретить водитель, обучение детей правилам и нормам безопасности для пешеходов, разъяснение людям старшего возраста ключевых аспектов безопасности на дороге, развитие культуры использования световозвращающих элементов для улучшения видимости пешеходов в сложных погодных условиях, в тёмное время суток и другие.



На этапе подготовки проведения кампании «Твой ход! Пешеход» был разработан комплекс тематических обучающих и пропагандистских мероприятий специально для каждой из групп целевой аудитории: взрослых пешеходов; детей-пешеходов; родителей и педагогов; настоящих и будущих водителей.



Мероприятия в онлайн и офлайн форматах пройдут с участием жителей 15 регионов России: Астраханской, Архангельской, Владимирской, Вологодской, Кировской, Магаданской, Омской, Пензенской, Тверской, Ярославской областей, города Севастополя, республик Бурятия, Тыва, Северная Осетия-Алания и Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

