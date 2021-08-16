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В Улан-Удэ в ДТП попала маршрутка

В Улан-Удэ в ДТП попала маршрутка
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В момент автоаварии в салоне были пассажиры

В пятницу, 13 августа, на улице Тулаева в Улан-Удэ произошло ДТП с участием маршрутного автобуса. Водитель микроавтобуса Fiat Ducato двигался по 37-му маршруту со стороны улицы Ключевская.

По предварительным данным, в этот момент с полосы встречного движения налево начал поворачивать автомобиль Subaru Impreza, водитель которого хотел заехать во двор. Мужчина не предоставил преимущество, и произошло столкновение.

- Автомобили получили сильные механические повреждения в ДТП. По счастливой случайности, никто не пострадал. Виновника аварии развернуло в противоположное направлении от удара, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец ДТП. 




ДТП

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