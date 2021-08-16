В Иркутской области лихач погиб во время погони

Водитель, удиравший от полицейский, влетел в автомобиль
Вечером 15 августа в городе Усть-Кут Иркутской области местные жители сообщили полицейским об автомобиле Toyota Corolla, водитель которой, предположительно, пьян.
Приехавшие на место инспекторы ГИБДД заметили иномарку, едущую по центру дороги с двусторонним движением. Требования полицейских об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться.
В ходе погони нарушитель выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. Он врезался в автомобиль Nissan X-Trail, в котором находилась семейная пара.
От полученных травм водитель «Тойоты» скончался на месте. Медицинская помощь потребовалась двум его пассажирам, а также мужчине и женщине, которые ехали в «Ниссане».
Установлено, что 32-летний погибший никогда не получал водительского удостоверения. В момент аварии он не был пристёгнут ремнём безопасности.
Полицейские проводят проверку. устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
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