В Иркутской области лихач погиб во время погони

Водитель, удиравший от полицейский, влетел в автомобиль



Вечером 15 августа в городе Усть-Кут Иркутской области местные жители сообщили полицейским об автомобиле Toyota Corolla, водитель которой, предположительно, пьян.



Приехавшие на место инспекторы ГИБДД заметили иномарку, едущую по центру дороги с двусторонним движением. Требования полицейских об остановке водитель проигнорировал и попытался скрыться.



В ходе погони нарушитель выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения. Он врезался в автомобиль Nissan X-Trail, в котором находилась семейная пара.



От полученных травм водитель «Тойоты» скончался на месте. Медицинская помощь потребовалась двум его пассажирам, а также мужчине и женщине, которые ехали в «Ниссане».



Установлено, что 32-летний погибший никогда не получал водительского удостоверения. В момент аварии он не был пристёгнут ремнём безопасности.



Полицейские проводят проверку. устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.





