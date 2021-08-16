Улан-удэнца осудили за попытку украсть водку из магазина

Мужчина пытался вынести бутылку под курткой



Ранее неоднократно судимый 32-летний житель Улан-Удэ вновь предстал перед судом, сообщает пресс-служба Советского районного суда.



В феврале улан-удэнца за мелкую кражу оштрафовали на три тысячи рублей. Однако в период действия срока привлечения к административной ответственности мужчина совершил кражу.



В магазине он взял со стеллажа бутылку водки и положил её под куртку. После он попытался выйти, но его задержал сотрудник магазина. Если бы мужчине удалось укрась алкоголь, то ущерб составил бы 222 рубля.



Суд квалифицировал его действия как покушение на мелкую кражу.



Горожанину назначили шесть месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком один год.



Приговор вступил в законную силу.

