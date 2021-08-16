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Забайкалка изрубила топором своего сожителя

Забайкалка изрубила топором своего сожителя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщина расправилась с мужчиной, когда он спал

В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы села Калга, обвиняемой в убийстве.

По данным следствия, 17 июня женщина в состоянии алкогольного опьянения убила 44-летнего сожителя.

Расправа произошла из-за того, что пара поссорилась. После совместного употребления спиртного мужчина несколько раз ударил сожительницу. После этого лёг спать.

Женщина, дождавшись, когда возлюбленный уснёт, более 20 раз ударила его топором. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Обвиняемая ранее несколько раз привлекалась к уголовной ответственности. Сельчанку заключили под стражу.

Помимо этого, в ходе расследования уголовного дела следователи установили, что в апреле женщина украла у своей матери три мешка пшеницы, которые обменяла на алкоголь.

- Следствием собрана необходимая доказательственная база, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
убийство

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