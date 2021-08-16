В Улан-Удэ произошло два ДТП в одном месте

- Участники между собой очень долго спорили по обстоятельствам ДТП, вину никто признавал, - рассказал «Байкал-Daily» очевидец аварии.







В обеих авариях обошлось без пострадавших.





В субботу, 14 августа, в Улан-Удэ произошло сразу два ДТП на улице Жердева около остановки «Смит». Сначала друг в друга врезались автомобиль китайского производства и Nissan Еlgrand в районе пешеходного перехода.Через несколько минут напротив них, только в противоположном направлении движения, произошла ещё одна авария. Столкнулись Тoyota Рasso и Тoyota Сamry.- Участники также между собой не могли прийти к единому пониманию ситуации ДТП. 30 минут улица Жердева просто стояла в коллапсе, никто не мог их объехать, проехать. Участники спорили и ругались. В результате участники второго ДТП договорились и разъехались, - добавил очевидец.