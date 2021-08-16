Ангарский аферист обещал трудоустроить на крупное предприятие

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Общий ущерб превысил 500 тысяч



29-летний житель Ангарска признан виновным в мошенничестве. Он при помощи обмана похитил у местных жителей свыше 500 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



С июля 2019 года по июль 2020 года мошенник выманил у пяти жителей Ангарска от 50 до 178 тысяч рублей. При этом выдавал расписки о получении денег.



- Аферист использовал несколько схем обмана: получение денег за якобы оказание услуг по трудоустройству в АО «Ангарская нефтехимическая компания», либо за поступление в Ангарский государственный технический университет, - сообщает прокуратура Иркутской области.



Суд назначил мужчине лишение свободы сроком на три года условно с испытательным сроком в три года.

