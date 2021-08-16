В Иркутске ушло в суд дело наёмного убийцы

Преступление произошло 20 лет назад
В Иркутске завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве, совершённом по найму.
По версии следствия, в сентябре 2001 года к обвиняемому обратился приятель с предложением убить хозяйку квартиры в центре Иркутска. Он пообещал за это 50% от стоимости квартиры после продажи.
Мужчина пришёл в квартиру к 39-летней женщине и сильно избил её руками и ногами. После задушил жертву.
- Тогда установить подозреваемого не удалось, следствие по уголовному делу было приостановлено. В 2020 году следователи-криминалисты регионального СК совместно с сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Иркутское» тщательно изучили и проанализировали материалы уголовного дела, составив план дальнейших следственно-оперативных мероприятий. Это позволило установить личность подозреваемого в особо тяжком преступлении. При содействии сотрудников СОБР управления Росгвардии в феврале текущего года он был задержан, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Задержанный ранее был судим. Он арестован, с ним проведены необходимые следственные действия.
В ходе расследования был установлен заказчик убийства. Но как выяснилось, он скончался в 2005 году и ответить за своё преступление не успел.
На сегодня уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в отношении исполнителя преступления направлено в суд для рассмотрения.
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Происшествия, Фото:
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