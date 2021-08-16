Пожилого ангарчанина осудили за пожар по неосторожности

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Мужчина уснул и обронил окурок



66-летний житель города Ангарска признан виновным в уничтожении по неосторожности чужого имущества. Мужчину приговорили к исправительным работам сроком в 1 год 6 месяцев.



Пожар произошёл 19 апреля на улице Нестерова в городе Ангарске. Возгорание началось из-за непотушенной сигареты, которую уронил в сухую траву, уснувши на диване во дворе заброшенного дома. Когда мужчина проснулся от сильного жара и обнаружил, что горит сухая трава вокруг дома, попытался потушить пожар. Но безрезультатно.



Сгорели два жилых дома с надворными постройками на двух участках - было уничтожено имущество в крупном размере на общую сумму более 2 миллионов 800 тысяч рублей. Мужчина дал признательные показания, но позже скрылся от органов предварительного расследования, и был объявлен в федеральный розыск.



- Благодаря бдительности жителей Ангарска, дознавателям МЧС России удалось задержать виновника пожара. 20 июля государственные инспекторы по пожарному надзору передали уголовное дело в прокуратуру, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



9 августа состоялось судебное заседание, где мужчина был признан виновным в совершении преступления.

