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Пожилого ангарчанина осудили за пожар по неосторожности

Пожилого ангарчанина осудили за пожар по неосторожности
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Мужчина уснул и обронил окурок

66-летний житель города Ангарска признан виновным в уничтожении по неосторожности чужого имущества. Мужчину приговорили к исправительным работам сроком в 1 год 6 месяцев.

Пожар произошёл 19 апреля на улице Нестерова в городе Ангарске. Возгорание началось из-за непотушенной сигареты, которую уронил в сухую траву, уснувши на диване во дворе заброшенного дома. Когда мужчина проснулся от сильного жара и обнаружил, что горит сухая трава вокруг дома, попытался потушить пожар. Но безрезультатно.

Сгорели два жилых дома с надворными постройками на двух участках - было уничтожено имущество в крупном размере на общую сумму более 2 миллионов 800 тысяч рублей. Мужчина дал признательные показания, но позже скрылся от органов предварительного расследования, и был объявлен в федеральный розыск.

- Благодаря бдительности жителей Ангарска, дознавателям МЧС России удалось задержать виновника пожара. 20 июля государственные инспекторы по пожарному надзору передали уголовное дело в прокуратуру, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

9 августа состоялось судебное заседание, где мужчина был признан виновным в совершении преступления.
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